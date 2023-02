Detido por tentar violar mulher na via pública

JN Hoje às 13:50 Facebook

Homem abordou mulher de 29 anos na rua, no Seixal, e só não a violou devido à intervenção de terceiros. PJ está a investigar possibilidade de mais crimes similares.

O caso ocorreu em junho no Seixal. O homem, de 54 anos de idade, abordou a mulher na rua e, com recurso à força física, tentou-a violar. O ato não foi consumado porque transeuntes se aperceberam do que estava a decorrer e intervieram.

Após diligência, a PJ conseguiu agora identificar e deter o suspeito. Está indiciado de um crime de violação, na forma tentada. Foi apresentado a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva.

A PJ avança que irá prosseguir a investigação visando conhecer possíveis situações similares, envolvendo o mesmo arguido.