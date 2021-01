Detido por tentativa de homicídio após contenda com arma de fogo e sachola

Joaquim Gomes Hoje às 13:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária de Braga deteve, esta quarta-feira, um homem fortemente indiciado por homicídio na forma tentada, dano com violência e detenção de arma proibida, entre o final da tarde e o início da noite de terça-feira, em Terras de Bouro.

O detido, de 42 anos, foi detido pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga da PJ.

Os conflitos entre o detido e a vítima, um homem de 61 anos, eram frequentes e ocorriam há cerca de dez anos, relacionados com disputas de terrenos e acusações mútuas de furto e dano, segundo refere a Polícia Judiciária de Braga. Na prática dos crimes foram utilizados uma arma de fogo e uma sachola. Os dois indivíduos foram assistidos no Hospital de Braga, com ferimentos ligeiros.

Da ação do arguido, resultaram ainda danos na viatura da vítima. O suspeito será presente à autoridade judiciária para o primeiro interrogatório judicial e a aplicação das medidas de coação adequadas.