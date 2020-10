Detido por ter ido beber com a companheira em vez de cumprir confinamento

JN Hoje às 10:05 Facebook

Um homem de 35 anos foi detido pela GNR em Resende por violação do dever de confinamento obrigatório. O detido encontrava-se num estabelecimento de bebidas com a companheira.

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Resende, informou, esta sexta-feira, em comunicado, que "o detido, já referenciado pelo incumprimento do confinamento obrigatório no domicilio, decretado pela Autoridade de Saúde Pública devido ao COVID-19, foi intercetado quando se encontrava no interior de um estabelecimento de bebidas no centro da vila, com a sua companheira. Depois de reunidas todas as condições de segurança, foi encaminhado para a sua residência, numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de Resende".

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Lamego.