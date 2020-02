Detido por tráfico de droga cadastrado que matou GNR na Mealhada

Hoje às 11:29 Facebook

A GNR deteve, na Mealhada, um homem, de 64 anos, suspeito de tráfico de droga. O detido já cumpriu diversas penas de prisão, em Portugal e no estrangeiro, uma delas pelo homicídio de um militar da GNR, em 1984, na Mealhada.

As diligências, desenvolvidas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Anadia da GNR, permitiram deter o indivíduo na localidade de Travasso, na Mealhada, após a realização de buscas domiciliárias, num em estabelecimento e em três viaturas nos concelhos de Mealhada e Coimbra.

O suspeito, de acordo com a GNR, tem antecedentes criminais, onde se inclui o homicídio de um militar da GNR na Mealhada (1984), assim como, vários crimes relacionados com posse de armas de fogo, tendo cumprido penas de prisão em Portugal e no estrangeiro".

Durante as buscas foram apreendidos um veículo, diversas munições e cartuchos, dois telemóveis, um sabre, uma adaga, uma catana, objetos relacionados com o corte, pesagem e embalamento de estupefacientes e 885 euros em dinheiro.

A operação teve o reforço da Unidade de Intervenção, do Destacamento Territorial de Anadia, Destacamento de Intervenção de Aveiro, e do Comando Territorial de Coimbra.

O detido, ouvido no Tribunal Judicial de Aveiro, ficou em prisão preventiva.