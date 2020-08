Detido por tráfico de droga durante operação rodoviária em Amarante

Hoje às 10:28 Facebook

Um homem de 28 anos foi detido no sábado em Amarante por tráfico de estupefacientes, tendo sido encontradas na sua viatura 35 doses de cocaína e duas doses de haxixe.

Em comunicado, a GNR do Porto adianta que os militares Posto Territorial de Amarante inspecionaram a viatura no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, já que o condutor demonstrou "um comportamento suspeito no momento da abordagem".

No interior do veículo foram detetadas 35 doses de cocaína e duas doses de haxixe, "que se destinava à venda para eventuais consumidores", tendo ainda sido apreendidos um telemóvel e 215 euros em dinheiro.

O suspeito, sem antecedentes criminais, encontra-se em liberdade e será presente ao Tribunal Judicial de Amarante segunda-feira, para aplicação das medidas de coação.