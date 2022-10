Detido por vender bilhete para Coldplay a 180 euros

JN Hoje às 15:31 Facebook

Um homem foi detido em flagrante delito pelo crime de especulação. Estava nas redes sociais a vender por 180 euros um bilhete para o concerto dos Coldplay. Ficou sem o bilhete e ainda terá de pagar uma multa de 300 euros.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) já tinha avisado que ia estar atenta à especulação de bilhetes para os concertos dos Coldplay em maio do próximo ano. No âmbito das operações de investigação e vigilância desenvolvidas detetou um indivíduo a vender nas redes sociais um bilhete a 180 euros, mais do dobro do preço tabelado (85 euros).

Após diligências, os inspetores da ASAE conseguiram localizar e deter o indivíduo em flagrante delito pelo crime de especulação. Foi apresentado ao tribunal que decidiu a suspensão provisória do processo por seis meses e a aplicação de uma multa de 300 euros.

Em comunicado, a ASAE alerta os consumidores que devem evitar a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um Crime de Especulação, punido com pena de prisão de 6 meses a 3 anos.