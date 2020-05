Detido por violação após nove anos a abusar da enteada e 13 a bater na mulher

JN Hoje às 09:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita da prática dos crimes de violação agravada e violência doméstica.

O detido, de 50 anos, é suspeito de abusar sexualmente da enteada, atualmente com 19 anos, durante nove anos. Os abusos "iniciaram-se quando esta contava apenas com 10 anos e foram evoluindo de gravidade, verificando-se o último ato sexual a 12 de maio de 2020", revela a PJ.

O homem está também indiciado por "vários episódios de violência doméstica sobre a companheira, uma mulher com 46 anos de idade, a partir do ano de 2007, altura em que se iniciou a relação entre ambos", adianta a PJ, que procedeu à detenção do indivíduo na sequência de uma ação da Diretoria do Sul daquela força policial.

"As agressões físicas, psicológicas e sexuais verificavam-se no interior da residência do agregado, em ambiente totalmente controlado pelo suspeito", adianta a PJ. "O ciclo de violência apenas teve o seu termo após a recente denúncia dos factos e a intervenção" daquela força policial.

O suspeito vai ser presente a tribunal para para interrogatório Judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. O inquérito é dirigido pelo Ministério Público da Secção de Olhão do DIAP de Faro, acrescenta a PJ, em comunicado.