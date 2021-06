Detido por violar a filha da namorada em Santiago do Cacém 

Rogério Matos Hoje às 18:48 Facebook

Ao longo de pelos menos duas semanas, uma jovem de 16 anos foi abusada sexualmente e violada pelo namorado da mãe, que era também seu chefe, em Santiago do Cacém.

Na última vez que foi abusada, esta terça-feira, a vítima saiu de casa e foi-se queixar à GNR local que alertou a Polícia Judiciária de Setúbal. Nesse mesmo dia, o agressor foi detido e está hoje em prisão preventiva.

O agressor namorava com a mãe da vítima há pelo menos um ano. Era o seu chefe numa empresa de limpezas em Santiago do Cacém e, nos últimos meses, começou a frequentar a casa da companheira, onde conheceu a vítima.

No final do mês passado, aproveitando a confiança depositada em si pela sua companheira que o deixava sozinho com a filha, abusou da menor. Desde o dia 25 de maio até ao dia oito de junho, o agressor forçou e coagiu a adolescente a diversas práticas sexuais, chegando a violá-la pelo menos uma vez.

Nessa terça-feira, após novo abuso sexual, a vítima deslocou-se ao posto da GNR de Santiago do Cacém, onde os militares, perante a gravidade da situação, alertaram a Polícia Judiciária. A jovem foi submetida a exames hospitalares para comprovar os abusos sexuais e, nesse mesmo dia, o agressor foi detido pela PJ.

A investigação vai agora apurar se os crimes foram apenas cometidos entre o final de maio e início de junho ou se houve outros praticados anteriormente. O agressor está indiciado de crimes de coação sexual, agravados, e de um crime de violação, agravado. Presente a tribunal, ficou em prisão preventiva.