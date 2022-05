Detido por violar adolescente em casa de banho pública no Barreiro

JN/Agências Hoje às 11:05 Facebook

A Polícia Judiciária identificou e deteve um homem, de 43 anos, suspeito de violar um menor de idade numa casa de banho pública, no Barreiro, distrito de Setúbal.

Segundo a Polícia Judiciária, a o homem é suspeito de ter forçado um "adolescente, uma pessoa frágil em razão da idade, a com ele manter diversas práticas sexuais". A agressão sexual ocorreu no "interior da casa de banho de uma estação ferroviária localizada no concelho do Barreiro", no dia 8 de abril, cerca das 21 horas.

Em comunicado, a PJ diz que o agressor aproveitou-se "do facto de a vítima se encontrar sozinha, da sua superioridade física em relação a ela e do ambiente onde ambos se encontravam" para abusar do jovem, de 16 anos.

"O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, na sequência do qual lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva", lê-se ainda na nota da PJ.