Detido por violar confinamento no Algarve

Um homem, de 45 anos, foi detido pela GNR, esta quinta-feira, em Carvoeiro, Lagoa, por violação do confinamento obrigatório a que estava sujeito no âmbito da pandemia de covid-19.

O detido, que estava em quarentena por ter tido contacto com um infetado, foi visto a conduzir uma viatura. Os militares reconheceram-no por já terem ido a sua casa anteriormente fiscalizar o cumprimento da medida imposta pela Autoridade de Saúde local.

"Apurou-se que ele se ausentou por iniciativa própria, tendo-lhe sido determinado o regresso a casa", explica a GNR, em comunicado. Foi constituído arguido e detido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Portimão, incorrendo agora num crime de desobediência.

É o segundo caso conhecido, desde o início deste mês, no Algarve. No dia 5, foi detida uma mulher, em Olhos de Água, no concelho de Albufeira. A mulher, também em quarentena por ter contactado com um infetado, foi igualmente reconhecida por uma patrulha da GNR quando circulava na via pública. Sem motivo válido para se ausentar de casa, acabou detida.