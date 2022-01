Detido por violar mulher grávida na noite de passagem de ano

JN Hoje às 13:23 Facebook

Um homem foi detido pela Polícia Judiciária suspeito de violar uma mulher grávida durante a noite de passagem de ano.

A operação, desenvolvida pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária, levou à detenção de um homem, de 27 anos, pela "prática de um crime de violação, na forma agravada, sobre uma mulher, de 26 anos, grávida", informou a PJ.

"Os factos criminosos ocorreram pela hora de jantar do dia 31/12/2021, numa residência onde viviam várias pessoas em regime de arrendamento, tendo o abusador aproveitado a ausência do companheiro da vítima, com uma gravidez com cerca de seis meses de gestação, para levar a cabo as sevícias sexuais", relata a PJ, em comunicado enviado às redações.

"Com o prestimoso apoio da PSP, a Polícia Judiciária levou a cabo diligências de investigação que permitiram concluir pela prática dos factos por parte do suspeito". O homem seria detido nas primeiras horas da madrugada do dia 1, informa a PJ.

O suspeito foi foi presente a primeiro interrogatório judicial ainda no primeiro dia do ano, tendo-lhe sido aplicada "a medida de coação de prisão preventiva", adianta a PJ.