Detido por violência doméstica com armas em casa

A GNR, através do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítima Específicas (NIAVE) de Guimarães, deteve no passado sábado, em Celorico de Basto, um homem indiciado do crime de violência doméstica.

O detido, de 54 anos, estava a ser investigado pela prática reiterada deste crime e, segundo informou a GNR, "exercia violência verbal e psicológica contra a vítima, sua companheira de 49 anos. Foi possível apurar-se ainda que existiram episódios de agressões físicas e de ameaças por parte do suspeito, tendo causado medo e inquietação na vítima".

No cumprimento do mandado de busca domiciliária, a GNR apreendeu uma pistola de calibre 6,35 mm; duas munições do mesmo calibre; uma besta e sete flechas.

O detido será presente ainda hoje ao Tribunal Judicial de Guimarães, para aplicação das medidas de coação.