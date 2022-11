Detido por violência doméstica fica proibido de se aproximar da casa da mãe

Um homem de 52 anos foi detido pela GNR da Trafaria por violência doméstica contra a própria mãe e injuriou e ameaçou os militares que acorreram ao local. Ficou proibido por ordem do tribunal de se aproximar da casa da mãe, que maltratava e ameaçava de morte, com meios técnicos de controlo à distância.

A GNR da Trafaria foi chamada por duas vezes no mesmo dia à casa onde agressor e vítima viviam. A primeira vez, às 18 horas do dia 11, o suspeito acatou as ordens dos militares e saiu da residência, mas mais tarde nesse dia, a tarefa foi dificultada.

Pelas 23.30 horas, os militares da GNR da Trafaria foram chamados novamente à mesma residência e foram recebidos pelo agressor com ameaças e injúrias, recusando-se este a abandonar a residência.

O homem de 52 anos viria a ser detido nesse dia por violência doméstica, injúria agravada e ameaça agravada, estes dois últimos crimes contra os militares da GNR. A investigação apurou que o suspeito maltratava e ameaçava de morte. Foi presente a tribunal e viu o Juiz de Instrução Criminal aplicar as medidas de coação de afastamento da residência e de proibição de contactos com recurso a meios técnicos de controlo à distância.