Detido quando espancava mulher sem-abrigo que conhecera no Algarve

A Polícia deteve um homem, com 33 anos, que estava a espancar uma mulher sem-abrigo, em Lisboa. A vítima vivia no Algarve e aceitou o convite do indivíduo para viver com ele na capital.

A detenção ocorreu, no passado domingo, cerca das 6 horas, na freguesia de Penha de França, quando os agentes viram o suspeito a gritar e a agarrar a vítima, ameaçando-a de morte, enquanto esta gritava aflitivamente para que o suspeito a largasse.

"De imediato os Policias deslocaram-se na direção dos intervenientes, salvaguardando a integridade física da vítima e dando voz de detenção ao suspeito, pelo crime que presenciaram", revelou a PSP, esta quarta-feira.

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência, bem como proibição de contactos com a vítima a menos de 300 metros e de se aproximar da casa da vítima.