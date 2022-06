Detido quando tentava roubar mochila em Lisboa

R.P. Hoje às 12:00 Facebook

Um indivíduo já com largo cadastro foi detido pela PSP, na zona do Martim Moniz, em Lisboa, quando assaltava um homem, tentando roubar-lhe uma mochila.

Segundo comunicado divulgado esta sexta-feira pela PSP, a detenção do suspeito, de 23 anos ocorreu no passado dia 9, quando agentes da Divisão de Investigação Criminal, passavam, cerca das 5.30 horas, na zona do Martim Moniz.

Os polícias viram o suspeito presenciaram o ilícita roubar uma mochila que continha dois telemóveis, um documento de identificação e ainda 95 euros, perfazendo um total de 585 euros.

"O ora detido, que demonstra inequívoca e ampla propensão para o cometimento deste tipo de crimes, foi presente perante autoridade judiciária competente para efeitos de primeiro Interrogatório, sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva", refere a PSP.