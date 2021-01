Detido recluso que fugiu da cadeia de Bragança

Glória Lopes Hoje às 17:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi localizado e detido, esta tarde de quarta-feira, em Bragança, o recluso que estava evadido do Estabelecimento Prisional da cidade desde o dia 14 de janeiro

A detenção, confirmada ao "Jornal de Notícias" pelo comandante da PSP José Neto, ocorreu numa casa onde o homem de 28 anos se tinha refugiado depois da fuga.

Segundo a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), o homem estava a cumprir uma pena de prisão de 13 anos pelo crime de violação desde o final de dezembro. O JN apurou que o recluso conseguiu fugir durante o período de recreio, cerca das 17 horas de 14 de janeiro, quando se encontrava, com outros reclusos, no recinto da cadeia de Bragança. Miguel Fernandez, natural de Vinhais, conseguiu agarrar um cabo de uma câmara de vigilância, subir para o muro e saltar para a rua, pondo-se em fuga de seguida.

Foram imediatamente feitas as comunicações a todas as autoridades policiais e judiciais tendo em vista a recaptura do recluso, tendo sido aberto processo de inquérito interno para apuramento das circunstâncias da ocorrência, informou fonte oficial da DGRSP.

A PSP depressa montou uma operação de salvaguarda e vigilância de uma testemunha do processo por se encontrar na sua área de atuação (outras duas residem na área de intervenção da GNR). Graças a um trabalho de investigação, a PSP de Bragança conseguiu localizar o homem, que acabou detido e vai ser entregue ao estabelecimento prisional de onde escapou. Embora, inicialmente, se tenha colocado a hipótese de fuga para o estrangeiro, a convicção da Polícia foi sempre a de que estaria ainda na região, indicou o comandante José Neto.