Detido sem carta após direto no Facebook enquanto conduzia

Um homem, sem carta de condução, foi detido pela GNR depois de um direto no Facebook. O condutor, de 26 anos, filmou-se ao volante de um automóvel na A22, em Portimão, e foi denunciado por um "espectador".

Um utilizador daquela rede social assistiu ao direto e contactou a GNR para avisar que o homem não tinha carta de condução.

"Militares do Destacamento de Intervenção de Faro e do posto territorial de Portimão mobilizaram-se com o intuito de localizar o veículo e evitar que colocasse em perigo os restantes utilizadores da autoestrada", disse fonte da GNR.

O homem acabou por ser intercetado na saída da A22 para Portimão. No decorrer da fiscalização "confirmou-se que não tinha habilitação legal para conduzir e que a viatura também não tinha seguro de responsabilidade civil", acrescentou a mesma fonte.

O detido foi constituído arguido e será presente ao Tribunal de Portimão.