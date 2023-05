Detido solitário de 27 anos que assaltou três bancos na zona centro

T.R.A. Hoje às 10:55 Facebook

Um homem de 27 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita de três roubos a bancos em março e abril deste ano, na zona Centro do país.

O suspeito, que atuava sozinho, entrava nas instalações bancárias com óculos escuros e boné, como se de um cliente se tratasse. Depois, ameaçava os funcionários do banco com uma réplica de arma de fogo e roubava todo o dinheiro que se encontrava em caixa.

Terá praticado pelo menos três roubos nos dias 08, 20 de março e 18 de abril de 2023, nas localidades de Lousã, de Barcouço, na Mealhada, e de Pereira, em Montemor-o-Velho.

Segundo um comunicado da PJ, foram apreendidos importantes elementos probatórios, entre os quais uma reprodução de arma de fogo/pistola, um veículo automóvel e diversos artigos adquiridos com os proventos do crime.

O detido, residente em Coimbra e sem antecedentes criminais em Portugal, foi presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório, ficando sujeito à medida de coação de prisão preventiva.