Detido suspeito de 13 furtos qualificados em garagens

Um homem de 29 anos cometeu 13 assaltos a garagens e anexos em Gaia, Maia e Famalicão. Foi agora detido pela PSP. Foram recuperados 12 carros, um motociclo e 11 bicicletas.

Segundo um comunicado da PSP, o suspeito terá cometido 13 furtos qualificados entre maio de 2020 e setembro deste ano. Atuava nos concelhos de Vila Nova de Gaia, Maia e Famalicão e tinha como alvos principais garagens e anexos de habitações.

A Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto encetou uma investigação que terminou ontem, quinta-feira com a detenção do suspeito e a realização de cinco buscas domiciliárias. Foram apreendidas 11 bicicletas e diversos componentes, equipamentos informáticos, duas lavadoras de alta pressão e outros artigos subtraídos das garantes.

Refira-se que, durante a investigação já havia sido recuperados 12 veículos automóveis e um motociclo que haviam sido igualmente subtraídos do interior de garagens pelo suspeito.

O detido, residente em Vila Nova de Gaia vai agora ser apresentado às Autoridades Judiciárias para aplicação das adequadas medidas de coação.