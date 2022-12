Detido suspeito de abusar de várias meninas em Vila do Conde

Reis Pinto Hoje às 14:49 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem pela presumível autoria de diversos crimes de abuso sexual de crianças e de menores, ocorridos desde 2016 até à presente data, em Vila do Conde. O arguido aproveitava o contacto que tinha com jovens no exercício da sua atividade profissional para cometer os abusos.

De acordo com a PJ "as menores foram suportando" as investidas do indivíduo até que, este ano, "reportaram os abusos aos progenitores".

"De imediato foram desenvolvidas diligências de investigação que permitiram recolher indícios seguros da prática dos referidos crimes e respetiva autoria, tendo sido identificadas várias vítimas com idades, à data dos factos, entre os 9 e os 15 anos", esclareceu a PJ.

O detido, com 61 anos, sem antecedentes criminais, foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, sendo-lhe aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos com as vítimas e de exercer a sua atividade profissional sempre que envolva menores do sexo feminino.