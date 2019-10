Detido suspeito de abuso sexual de criança em Figueira de Castelo Rodrigo

Hoje às 13:39 Facebook

A Polícia Judiciária deteve um homem de 30 anos por ser o presumível autor de um crime de abuso sexual de uma menor de 13 anos, ocorrido em Figueira de Castelo Rodrigo.

Segundo um comunicado do Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda, o homem é suspeito de um crime de abuso sexual de crianças, "por factos ocorridos desde agosto do corrente ano, sobre uma menor com apenas 13 anos".

"O detido, agricultor, terá cometido os factos no contexto de uma relação sentimental que admitiu manter com a menor, não obstante o conhecimento da sua idade e, bem assim, da sua concomitante inexperiência", lê-se na nota.

O homem foi presente às competentes autoridades judiciárias e ficou sujeito às medidas de coação de obrigatoriedade de apresentações semanais às respetivas autoridades policiais, de proibição de contactos com a vítima e também de aproximação a menos de 300 metros da residência e da escola frequentada pela menor.