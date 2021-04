Detido violento assaltante de idosos em três distritos do Norte

Roberto Bessa Moreira Hoje às 12:52, atualizado às 13:11 Facebook

A última vítima tinha 93 anos e viu ser-lhe roubadas duas alianças em ouros. GNR investigava onda de crimes há três meses.

Um homem, de 43 anos, foi detido por ter roubado vários idosos, residente nos distritos do Porto, Braga e Aveiro. Os crimes foram cometidos, pelo menos, ao longo dos últimos três meses e quase todos envolveram agressões às vítimas.

O último assalto ocorreu nesta quarta-feira, quando o criminoso roubou duas alianças de ouro a uma pessoa com 93 anos. Em seguida, colocou-se em fuga, mas seria apanhado instantes depois pelos militares do Núcleo de Investigação Criminal do Porto da GNR, que já andavam no seu encalço há vários meses.

O detido será, ainda durante esta quinta-feira, levado a tribunal para ser sujeito a primeiro interrogatório judicial e só no final da diligência será conhecida a medida de coação aplicada.

A GNR aproveitou esta detenção para alertar as pessoas especialmente vulneráveis para não fornecerem informações pessoais a estranhos e para não deixar desconhecidos entrar nas suas residências. "Não transporte quantias elevadas de dinheiro nem objetos de valor; não confie em indivíduos estranhos, bem-falantes e cheios de boas intenções; não demonstre estar sozinho, mesmo que não esteja ninguém em casa; sempre que possível, tente anotar os dados de veículos estranhos na zona; denuncie todas as situações que tenha conhecimento" são outros ​​​​​​​conselhos da Guarda.