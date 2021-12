Detido suspeito de assalto a loja em Vizela

Rui Dias Hoje às 15:05 Facebook

A GNR capturou e identificou, no passado dia 1 de dezembro, um homem de 24 anos por roubo, no concelho de Vizela, suspeito de um assalto, com recurso a arma branca.

O assalto a uma loja, na Rua Dr. Abílio Torres, deu origem a uma denúncia que pôs em marcha a ação da GNR. O suspeito foi intercetado, estando na posse de um telemóvel furtado. O telefone foi apreendido e restituído ao seu proprietário. Noutro local da cidade foram encontradas a roupa e a arma branca usadas para consumar o assalto.

O indivíduo, com antecedentes criminais por furto, foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Guimarães.