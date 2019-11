Detido suspeito de assalto e disparos contra casal em parque de estacionamento

Hoje às 13:02 Facebook

A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de tentativa de homicídio e roubo de um casal, num parque de estacionamento de Lisboa, no passado mês de maio.

Através da diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, e com a colaboração da PSP de Oeiras, a PJ conseguiu identificar, localizar e deter este homem de 45 anos "por fortes indícios da prática de crimes de homicídio e roubo, ambos na forma tentada, e de detenção e uso de arma proibida", anunciou esta Polícia este sábado em comunicado.

O caso remonta à madrugada de 12 de maio, quando um casal de 34 e 33 anos foi abordado numa zona de estacionamento automóvel, situado na zona de Pedrouços.

"Os factos ocorreram na sequência de uma tentativa de roubo, com ameaça de arma de fogo, perpetrada pelo arguido sobre as duas vítimas, as quais acabavam de chegar ao local, deixando ali estacionadas as suas viaturas", explica a PJ.

Não tendo conseguido os seus intentos, o homem disparou várias vezes contra as vítimas, tendo atingido o homem, que ficou gravemente ferido.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.