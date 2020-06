Detido suspeito de cem crimes de abuso sexual de crianças em Lisboa

R. S. Hoje às 08:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária deteve um homem de 49 anos, suspeito de ter praticado cerca de cem crimes de abuso sexual de crianças agravado.

De acordo com comunicado da PJ divulgado esta terça-feira de manhã, o indivíduo foi detido "por fortes indícios da prática de, aproximadamente, uma centena de crimes de abuso sexual de crianças agravado, sobre quatro menores, com idades compreendidas entre os 3 e os 7 anos".

Os factos ocorreram nos últimos anos, na residência do suspeito, que aproveitava as "relações de familiaridade e vizinhança com as vítimas" para praticar os crimes.

"A investigação começou após sinalização de uma das vítimas, por parte do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, tendo a Polícia Judiciária, em dois dias, efetuado diligências que permitiram recolher esclarecedores elementos de prova quanto à autoria", informa a nota.

Depois de ser presente a primeiro interrogatório judicial, o detido ficou em prisão preventiva.