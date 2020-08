Detido suspeito de deflagrar cinco fogos em apenas dez dias em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 14:35 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um presumível incendiário florestal do concelho de Braga, a quem imputa a autoria material de cinco fogos no espaço de dez dias, todos ateados nas proximidades da cidade de Braga e cometidos entre 12 e 22 de agosto.

O detido, de 64 anos, terá criado os focos de incêndios num terreno florestal na cidade de Braga, correndo o perigo de o fogo alastrar até zonas residenciais, automóveis, equipamentos públicos e de recolha de resíduos, apurou o JN junto da Polícia Judiciária.

"Após atear os incêndios, o arguido abandonou o local, assim se conformando com a propagação do incêndio e as consequências nefastas que daí poderiam advir, sendo que caso os incêndios não tivessem sido prontamente detetados e extintos por populares ali residentes e pelos Bombeiros Sapadores, mais Voluntários de Braga, as chamas poderiam facilmente ter-se-ia alastrado às zonas envolventes", afirma a PJ em comunicado.

O detido é reformado e "as diligências realizadas por esta Polícia Judiciária permitiram a recolha de substanciais elementos de prova, que conduziram à detenção fora de flagrante delito", acrescenta a PJ, revelando que foi presente às autoridades judiciárias competentes para proceder ao seu interrogatório judicial e à aplicação das respetivas medidas de coação.