Detido suspeito de disparar contra grupo num carro em Setúbal

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de integrar um grupo de três pessoas que terá atingido a tiro um elemento de um outro grupo que circulava numa artéria da cidade de Setúbal.

Segundo um comunicado da PJ de Setúbal, cerca das 4.30 horas do passado dia 23 de outubro, o detido, de 23 anos, e um outro elemento do mesmo grupo, terão efetuado vários disparos com armas de fogo, tendo um deles atingido uma pessoa do outro grupo que circulava, de forma apeada, numa artéria da capital do distrito.

De acordo com a PJ, os três presumíveis agressores "circulavam numa viatura automóvel numa artéria da cidade de Setúbal, quando, sem motivo aparente, se desentenderam com um grupo que circulava apeado". "Juntamente com um dos coautores, o detido sai da viatura e exibindo armas de fogo efetuam diversos disparos, vindo um desses disparos a atingir um elemento do [outro] grupo", salienta o comunicado, adiantando que, mais tarde, os presumíveis agressores voltaram a efetuar vários disparos sobre um outro homem conhecido, mas sem provocar vítimas.

O detido, que está indiciado pelos crimes de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida, e que já tinha antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes e roubo, foi presente a primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Os outros dois elementos do grupo de presumíveis agressores já tinham sido detidos anteriormente.