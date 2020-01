Detido suspeito de esfaquear jovem em zona de bares junto à U. Minho

Joaquim Gomes Hoje às 10:00 Facebook

A Polícia Judiciária de Braga deteve, em Lisboa, o suspeito de ter esfaqueado um jovem numa zona de bares junto à Universidade do Minho, em Braga, no fim de novembro passado.

O suspeito, cidadão brasileiro de 20 anos, é suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, por ter atingido a vítima com três facadas, no tórax e numa mão, num pátio da Praceta do Vilar, junto das escadas de acesso à Rua Nova de Santa Cruz, em Braga.

A agressão, perpetrada com uma arma branca no decorrer de uma discussão acesa entre ambos​​​​​​, ocorreu ao início da madrugada do dia 30 de novembro do ano passado, na esplanada de um dos bares da praceta, nas imediações do Campus da Universidade do Minho.

O detido foi presente ao juiz de instrução criminal de Guimarães e encontra-se em prisão preventiva, na Cadeia Regional de Braga, a aguardar julgamento.