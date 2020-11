Detido suspeito de matar toxicodependente à facada em Paredes

RBM Hoje às 12:21 Facebook

Homem suspeito de homicídio andava a monte desde domingo à noite. Foi detido pela Polícia Judiciária esta manhã de terça-feira.

O crime ocorreu na passada noite de domingo. Ao que foi possível apurar, a vítima, um homem de 36 anos, estava com mais quatro indivíduos no Lugar do Monte, em Cete, um local conotado com o consumo e tráfico de droga.

Um destes indivíduos agrediu o homem com uma facada no tórax e colocou-se em fuga. À chegada dos Bombeiros Voluntários de Cete, o homem, natural de Paço de Sousa, Penafiel, estava em paragem cardiorrespiratória. Foi sujeito a manobras de reanimação, mas não resistiu à gravidade do ferimento e o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.