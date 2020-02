Detido suspeito de onda de furtos em Espinho

Salomão Rodrigues Hoje às 18:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Espinho deteve esta terça-feira um homem, de 47 anos, por suspeita de ser o autor de vários furtos que, nas últimas semanas ocorreram em residências, estabelecimentos de restauração e comércio da cidade.

De acordo com a PSP, a detenção realizada com mandado de detenção emitido por autoridade judiciária competente, foi o culminar de uma investigação criminal a decorrer há alguns meses, por prática de furtos com arrombamento e escalamento em vários estabelecimentos comerciais e residências na cidade de Espinho.

O suspeito encontrava-se em liberdade condicional.

Será responsável por mais de uma dezena de furtos na cidade. Numa só noite terá furtado seis estabelecimentos comerciais, a maioria na mesma rua.

Há cerca de duas semanas, chegou a ser levado para a esquadra onde foi identificado, mas não ficou detido.

Continuou, por isso, com a atividade criminosa.

O agora detido vai ser presente a tribunal, esta terça-feira, para conhecimento da medida de coação.