Detido suspeito de quatro tentativas de homicídio em Almada

JN/Agências Hoje às 14:22 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal deteve um homem de 37 anos suspeito de ter disparado sobre várias pessoas em julho, agosto e setembro de 2020, na Trafaria, concelho de Almada, foi esta sexta-feira anunciado.

Segundo um comunicado divulgado pela PJ de Setúbal, o suspeito, "na sequência de diversos conflitos que provocou, empunhou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos, alguns deles de forma indiscriminada, na direção dos seus supostos opositores".

De acordo com a Polícia Judiciária, o detido acabou por ferir, com alguma gravidade, duas pessoas, totalmente alheias aos ditos conflitos, que se encontravam num bairro de habitações degradadas situado na Trafaria, em Almada, no distrito de Setúbal.

O detido, que já estava referenciado pela prática de vários ilícitos criminais de natureza violenta, está indiciado da prática de quatro crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, em concurso com um crime de detenção de arma proibida e um crime de omissão de auxílio.

Presente a primeiro interrogatório judicial, foi-lhe decretada a medida de coação mais grave, de prisão preventiva.