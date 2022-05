Detido suspeito de tentar matar homem em junho do ano passado

Beatriz Azeredo Hoje às 14:06 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um dos dois suspeitos que tentaram matar um homem, em junho do ano passado, na Rua Cidade do Recife, no Bairro do Viso, Porto, ao que tudo indica por questões de tráfico de droga.

A tentativa de homicídio ocorreu a 26 de junho de 2021 e resultou de um desentendimento entre o detido, um amigo do mesmo e a vítima. Os suspeitos deslocaram-se ao Bairro do Viso, surpreendendo a vítima, disparando vários tiros contra a mesma, atingindo-a na perna esquerda.

O ferido foi transportado para o Hospital de Santo António e identificou os suspeitos.

O arguido, assim como o outro homem, detido em abril, e que ficou obrigado a apresentações semanais no posto de polícia na área de residência, tem antecedentes criminais por tráfico de droga.

O suspeito será ouvido em primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.