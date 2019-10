Detido suspeito de tráfico com duas mil doses de droga em Sines

Hoje às 16:49 Facebook

A GNR anunciou, na segunda-feira, a detenção de um homem por suspeita de tráfico de droga, numa operação em que apreendeu cerca de duas mil doses de heroína e cocaína no concelho de Sines, distrito de Setúbal.

O homem, de 40 anos e com antecedentes criminais pelo mesmo crime, foi detido no domingo, na sequência de uma operação de prevenção da criminalidade, indicou em comunicado o Comando Territorial de Setúbal da GNR.

Durante a operação, segundo a guarda, os militares do Núcleo de Investigação Criminal de Santiago do Cacém surpreenderam o suspeito numa zona de floresta, em Sines, "quando esperava por mais pessoas para realizar a transação do produto estupefaciente".

A ação resultou na apreensão de 1847 doses de heroína e 78 doses de cocaína, além de 75 euros em dinheiro.

O detido vai ser presente ao Tribunal Judicial de Setúbal, em primeiro interrogatório judicial, para aplicação de eventuais medidas de coação.

A operação policial contou com o apoio dos postos territoriais de Sines e de Santiago do Cacém da GNR.