Detido suspeito de tráfico de droga na fronteira em Melgaço

O Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo anunciou a detenção, esta terça-feira, de um homem de 24 anos por tráfico de estupefacientes, junto à fronteira, no concelho de Melgaço.

Segundo fonte daquele Comando, a detenção resultou de "uma ação de patrulhamento e vigilância da fronteira terrestre, junto a uma antiga rota de contrabando".

"Foi detetado, em território português, um veículo com dois indivíduos no seu interior, e um terceiro indivíduo a aproximar-se deles, vindo de Espanha. Este teria ido até à fronteira com os outros dois tendo passado para o lado espanhol, a pé, para adquirir produto estupefaciente para os três", relata a GNR, informando que, "ao regressar à viatura, foi detido por tráfico de estupefacientes, apesar de ter tentado fugir assim que se apercebeu da aproximação dos militares da Guarda".

Após busca ao veículo, foram apreendidas 14 doses de cocaína, quatro doses de liamba e uma dose de heroína.

"Os indivíduos, de 34 e 44 anos, que inicialmente se encontravam dentro do veículo, estão referenciados por consumo de estupefacientes, tendo sido identificados e a situação comunicada à Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Viana do Castelo", adiantou a mesma fonte, concluindo que "o detido foi constituído arguido e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Melgaço".