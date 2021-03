Detido suspeito por tráfico de droga em garrafas de sumo importadas

Hoje às 11:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária deteve um cidadão estrangeiro suspeito do crime de tráfico de estupefacientes. A droga chegou ao país diluída em garrafas de sumo de uva importadas da América Latina.

Em comunicado, a PJ afirmou ter detido, em conjunto com a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, um homem estrangeiro, com 45 anos, por suspeita do crime de tráfico de cocaína.

A operação conhecida como "Grape Juice" começou pela identificação e consequente apreensão de uma importação de cerca de 20 mil garrafas de sumo de uva. As autoridades suspeitavam que em parte da mercadoria viesse diluída cocaína. O que se viria a confirmar, após os exames laboratoriais.

"Foram contabilizadas 915 garrafas contendo cocaína diluída que, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição pelo menos 4.524.000 doses individuais", referiu a PJ em comunicado.

O suspeito já foi presente ao primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A Polícia Judiciária continua a investigar o caso.