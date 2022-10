Detido toxicodependente que usava faca para assaltar lojas da Baixa do Porto

Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:34 Facebook

Twitter

Partilhar

"Pilas" foi libertado após sete anos de prisão por mais de 50 roubos, voltou à droga e aos roubos. PSP deteve-o no esconderijo poucos minutos após o último assalto

Cumpriu sete anos de prisão por ter efetuado mais de 50 roubos em lojas da Baixa do Porto e quase dois anos depois de ter sido libertado voltou a consumir droga e a assaltar comerciantes da cidade portuense. "Pilas", de 41 anos, foi novamente detido pela PSP neste domingo, a tentar fugir da casa devoluta onde se escondia.

O método foi sempre o mesmo na mais de meia centena roubos dados como provados. O desempregado conhecido por "Pilas" percorria a Baixa portuense à procura de estabelecimentos comerciais sem clientes e onde o atendimento fosse efetuado por mulheres que oferecessem pouco ou nenhuma resistência. Em seguida, esperava pelo fim da manhã ou final de tarde, na esperança de encontrar as caixas registadoras com mais dinheiro, e entrava nas lojas armado com uma faca de grandes dimensões. Usava a arma para ameaçar a funcionária, roubar o dinheiro e fugir sem deixar rasto.