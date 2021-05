Detido utente de lar de Vila Verde que matou colega de quarto

Luís Moreira Hoje às 11:45 Facebook

A PJ/Braga entrega esta tarde ao Tribunal de Guimarães o homem de 67 anos que matou o colega de quarto, de 62 anos, no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Valbom, Vila Verde.

Conforme o JN noticiou, o alegado homicida, que vivia no mesmo quarto com a vítima, tê-la-á atacado com um fio elétrico, que envolveu no pescoço para a asfixiar, e terá terminado o ataque pondo-lhe uma almofada na cabeça. O fio usado terá sido o de um aparelho para facilitar a respiração que a vítima usava.

Na origem do crime terá estado o ruído que a vítima fazia e que incomodava o colega de quarto.

O JN sabe que a vítima, de apelido Cerqueira e conhecido pela alcunha "O limpinho", é um antigo presidente do clube de futebol Vilaverdense e empresário de construção civil e da restauração - teve um restaurante na Quinta das Cabanas, em Braga.

A PJ/Braga não se pronuncia sobre o caso, até porque aguarda o resultado da autópsia ao cadáver, realizada na morgue do Instituto de Medicina Legal.

O alerta foi dado às 22.23 horas para os Bombeiros Voluntários de Vila Verde que acorreram ao local, após o que chegou a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) de Braga.

No lar esteve uma brigada da PJ e vários militares da GNR.

Até ao momento, a Santa Casa da Misericórdia não se pronunciou sobre o caso.