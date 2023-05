Detidos após assaltos na Maia, Porto e Matosinhos

A GNR deteve dois homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 25 e os 49 anos, suspeitos de diversos furtos na Maia, Porto e Matosinhos. Foram apreendidos dois automóveis, 56 raspadinhas premiadas e sete telemóveis, entre outros artigos.

A detenção ocorreu esta terça-feira, em Matosinhos, no âmbito do furto de um veículo ocorrido no mesmo dia, na Maia. Os militares localizaram a viatura com três suspeitos, apurando que os detidos estavam na posse de um outro veículo, no âmbito da prática de crime de abuso de confiança.

De acordo com a GNR, o trio está indiciado por outros crimes de furto ocorridos na Maia, Porto e Matosinhos.

PUB

Foram apreendidos dois veículos, sete telemóveis, 56 raspadinhas premiadas, dois pares de óculos, duas powerbanks, 10 maços de tabaco, diversas peças de vestuário e calçado, ferramentas ligadas à construção civil, máquinas rebarbadoras e furadoras, medicamentos e quatro cartões bancários.

Os suspeitos foram detidos e constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Maia.