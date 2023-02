Detidos após despiste na A4 com viatura furtada no Porto

R.P. Hoje às 17:52 Facebook

A GNR deteve dois homens, de 33 e 36 anos, que haviam furtado um carro, no Porto, tendo-se despistado na A4, em Paredes. Os suspeitos tiveram de receber tratamento hospitalar e foram ouvidos em Tribunal, tendo ficado obrigados a efetuar tratamento à toxicodependência.

A GNR revela, em comunicado conhecido esta segunda-feira, que "no âmbito de um acidente de viação, que ocorreu na A4, os militares foram de imediato prestar auxílio aos intervenientes. No decorrer da ação".

Apurou-se, então, que uma das viaturas intervenientes no acidente, ocorrido no dia 9, havia sido furtada, horas antes no Porto, e que os suspeitos, na cidade de Penafiel, tinham furtado uma carteira. Um dos suspeitos estava na posse de um aerossol de defesa (gás pimenta).

Os suspeitos foram levados ao hospital e, após receberem alta médica, foram detidos e presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel. Foram-lhes aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas nos postos policiais das suas áreas de residência, proibição de se ausentarem da freguesia onde vivem e obrigação de tratamentos à toxicodependência.

A carteira e a viatura foram entregues aos legítimos proprietários.

A ação contou com o reforço do Destacamento de Trânsito de Penafiel e com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Paredes.