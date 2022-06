Detidos carteiristas polacos que atuavam em estações de comboio do Porto e Lisboa

Três indivíduos de nacionalidade polaca, a residir em Espanha, deslocavam-se a Portugal para assaltar turistas nas estações de comboio da Gare do Oriente, em Lisboa, e da Campanhã, no Porto. A PSP deteve agora os carteiristas, que ao longo de quatro anos levaram a cabo 25 furtos e arrecadaram 40 mil euros.

A maioria dos furtos ocorria na Gare do Oriente, sendo que três foram cometidos no Porto. Foram presentes a tribunal e ficaram em prisão preventiva.

Os crimes ocorreram entre julho de 2018 e maio de 2022. Os arguidos tinham com alvo específico turistas e, por norma, os furtos ocorriam na plataforma de comboios. Quando tal não era possível, entravam no comboio com a vítima e concretizam o furto durante a viagem

Em regra, eram subtraídas as carteiras das vítimas contendo os documentos, cartões bancários e dinheiro. Na posse dos cartões, por vezes, os arguidos conseguiam utilizá-los em levantamentos e compras.

Estão indiciados pela prática de 25 crimes de furto, 19 dos quais qualificados, e de 10 crimes de burla informática e nas telecomunicações, um deles agravado.