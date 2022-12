Detidos cinco suspeitos de fraude de 11 milhões na Bélgica

JN Hoje às 14:26 Facebook

Cinco empresários portugueses da construção civil foram detidos no âmbito de uma investigação das autoridades belgas aos crimes de associação criminosa, fraude e branqueamento. Terão lesado a Segurança Social daquele país em 11 milhões de euros.

Os empresários, todos portugueses, detinham ou controlavam sociedades portuguesas e belgas e simulavam destacamentos para a Bélgica de trabalhadores supostamente vinculados às empresas nacionais, mas que, na realidade, estavam ao serviço das sociedades belgas. Deste modo beneficiavam de um regime especial de deslocação que os isentava de contribuições para a Segurança Social.

A investigação estima que terão causado um dano financeiro de 11 milhões de euros à Segurança Social belga, relativo às contribuições de mais de 1100 trabalhadores. Para dissimular os ganhos, terão movimentado para Portugal elevadas quantias monetárias, num total de 25 milhões de euros.

18 buscas e cinco detidos

Esta terça-feira, a PJ, no cumprimento de uma Decisão Europeia de Investigação (DEI), titulada pelo DCIAP e proveniente das autoridades belgas, realizou 12 buscas domiciliárias e não domiciliárias em Lisboa, Porto, Guarda e Vila Real.

"Foi possível proceder à recolha de inúmera prova pessoal, de natureza testemunhal e através de interrogatórios de arguidos, bem como, um vasto acervo de prova de natureza documental e digital", acrescenta a PJ em comunicado. Por sua vez, as autoridades belgas realizaram seis buscas e detiveram, fora de flagrante delito, cinco empresários portugueses.

"Joint Action Day"

A operação, desencadeada em Portugal pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ, no âmbito de um "Join Action Day" (JAD) com as autoridades belgas, contou com a participação de investigadores da UNCC, Diretoria do Norte e Departamentos de Investigação Criminal da Guarda e de Vila Real, acompanhados por peritos da Unidade de Perícia Tecnológica Informática e da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística e por diversos Intérpretes da Unidade de Cooperação Internacional da Polícia Judiciária.

Em solo nacional, a ação foi ainda acompanhada, para além dos Magistrados do DCIAP titulares da DEI, por representantes da Europol e da Eurojust, por diversos elementos das Autoridades Policiais belgas, Magistrados do Ministério Público e um Magistrado Judicial belgas; elementos da Segurança Social belga e elementos da Agência Europeia do Trabalho, além da ELA - European Labour Authority, também está presente.