Detidos da operação "Barba Ruiva" em tribunal com forte dispositivo policial

Começam a ser ouvidas, esta quarta-feira à tarde, no tribunal da Feira, as 13 pessoas que foram detidas pela PSP de Espinho no âmbito de uma operação do combate ao tráfico de droga, na terça-feira.

Junto à entrada do tribunal concentram-se dezenas de familiares e amigos dos 13 detidos, acompanhados de perto por um dispositivo policial.

A ação policial levada a efeito, na manhã de terça-feira, em Espinho, Gaia, Ovar e Feira, designada "Barba Ruiva", resultou, ainda, na apreensão de mais de três mil doses de droga.

Os detidos serão sujeitos a primeiro interrogatório judicial para serem decretadas as medidas de coação.

Na operação "Barba Ruiva" foram empenhadas todas as valências policiais, nomeadamente, da estrutura de investigação criminal, das equipas de intervenção rápida, de trânsito, das brigadas de fiscalização, da patrulha e peritos de armas. Esta operação policial contou, ainda, com o reforço da Unidade Especial de Polícia.