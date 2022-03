Dois fuzileiros e um civil detidos pela morte de agente da PSP em Lisboa

JN Hoje às 22:03 Facebook

A PJ deteve, esta noite, três pessoas suspeitas de estarem envolvidas na morte do agente da PSP Fábio Guerra. Dois são fuzileiros e estavam retidos na base naval do Alfeite após terem admitido o envolvimento na rixa no exterior de uma discoteca em Lisboa. O terceiro homem é civil e foi detido em Sesimbra. Os três detidos estão indiciados da prática de crimes de homicídio qualificado e ofensa à integridade física qualificada.

Os dois fuzileiros estavam "a responder a um inquérito interno e à disposição das autoridades policiais" para as investigações sobre o caso das agressões a quatro polícias no exterior de uma discoteca em Lisboa. Em comunicado, a Marinha referia que, no sábado, "dois militares, do regime de contrato, da classe de Fuzileiros, envolveram-se nos confrontos que ocorreram na madrugada desse mesmo dia, na via pública, junto de um espaço noturno, em Lisboa, tendo posteriormente informado as respetivas chefias" do sucedido.

A Marinha adianta que mandou os dois militares apresentarem-se na respetiva unidade, "onde se encontram a responder a um inquérito interno e à disposição das autoridades policiais para as devidas investigações".