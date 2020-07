Detidos dois homens por suspeita de violência doméstica em Espinho

Salomão Rodrigues Hoje às 18:29 Facebook

A PSP de Espinho deteve, esta segunda-feira, dois homens suspeitos da prática do crime de violência doméstica.

Um dos homens, de 51 anos, carpinteiro, foi detido por suspeita de agredir um filho menor, de 12 anos, e a esposa, uma mulher de 33 anos, de forma reiterada e com mais frequência nos últimos meses.

O outro homem, de 46 anos, padeiro, foi detido e identificado por agressão verbal e psicológica contra a ex-namorada, uma mulher, de 23 anos. Foi entregue à vítima um aparelho de teleassistência.

Os detidos foram presentes ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Santa Maria da Feira, tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contactar com as vítimas, pessoalmente ou por qualquer outro meio, e Termo de Identidade e Residência.