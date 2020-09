Detidos dois jovens por burla com telemóvel no Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 17:06 Facebook

Dois jovens foram detidos pela GNR, na tarde desta quarta-feira, em Amares, depois de terem burlado um casal, na Praia Fluvial do Alqueirão, no Gerês. As vítimas do crime pensavam estar a comprar um telemóvel topo de gama com um valor dez vezes superior ao que iam efetivamente pagar.

Os dois detidos, com idades entre os 20 e os 30 anos, convenceram o casal que após receberem o dinheiro do telemóvel - 160 euros - iriam ativar o cartão do equipamento, mas fugiram num automóvel e desapareceram de Vilar da Veiga, no concelho Terras de Bouro.

A GNR foi imediatamente alertada, sendo os dois homens capturados por militares do Posto Territorial da GNR de Amares, 20 quilómetros mais à frente. O dinheiro e o telemóvel, com que burlaram o casal, foram recuperados.