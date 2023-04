Detidos dois traficantes de droga que abasteciam vendedores locais

Dois homens, um de 27, natural de Cabo Verde, e outro de 57, de nacionalidade portuguesa, ambos residentes na Margem Sul de Lisboa, foram detidos, na quarta-feira, quando se dirigiam para Aljustrel, para entregarem droga a "clientes" locais que vendem o produto a consumidores.

Os dois suspeitos tinham deixado a A2, quando foram intercetados por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Aljustrel, que, face ao comportamento dos indivíduos, procedeu a uma busca na viatura.

Dessa ação resultou a apreensão de 524 doses de heroína, 22 doses de cocaína, três comprimidos, 109 euros em numerário, quatro telemóveis e a viatura onde os dois traficantes se deslocavam.

Depois de inquiridos, os factos foram comunicados ao procurador do Ministério Público do Tribunal de Ourique, onde os dois homens vão ser amanhã presentes a um juiz de Instrução Criminal, aguardando detidos no posto da GNR de Aljustrel.