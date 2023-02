Detidos em apreensão de meixão ficam em liberdade

Os dois detidos com idades entre os 20 e os 50 anos, por suspeitas de tráfico de espécies protegidas e dano contra a natureza foram libertados pelo Tribunal de Famalicão, que aplicou aos arguidos a obrigatoriedade de apresentações periódicas às autoridades e termo de identidade e residência.

Os suspeitos, de origem asiática, foram detidos no passado domingo, no âmbito de uma operação de combate ao crime de dano contra a natureza. A Unidade Central de Investigação Criminal da Polícia Marítima, em colaboração com o Grupo de Ações Táticas com o Comando Regional da Polícia Marítima do Norte e com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), detetaram uma viatura suspeita de transportar meixão que se deslocou em direção a um armazém em Delães, Famalicão.

Chegadas ao local verificaram que o espaço era utilizado para a preparação e tráfico de espécies protegidas, nomeadamente de meixão. O armazém foi desmantelado e foram apreendidos 150 quilos de meixão, no valor de mais de um milhão de euros.

As autoridades continuam a investigar o caso.