Detidos em flagrante por burla em Vila do Conde

Dois homens de 34 e 69 anos foram detidos pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Barcelos, em Vilar do Pinheiro, Vila do Conde, por burla. Os suspeitos estão no Tribunal de Matosinhos para aplicação das medidas de coação.

Os indivíduos são suspeitos de burlas através do método "engano no troço", desde há cerca de cinco meses, em supermercados, lojas de animais, farmácias, cafés e restaurantes. Na quarta-feira, foram apanhados em flagrante delito quando faziam mais uma burla em Vila do Conde.

A dupla tem antecedentes criminais por tráfico de droga, agressão, roubo, injúrias e furtos.