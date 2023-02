Detidos em Lisboa por furtarem catalisador

R. P. Hoje às 10:44 Facebook

A PSP deteve dois homens, que haviam furtado um catalisador de uma viatura estacionada, na zona de Alvalade, em Lisboa. Quando viram os agentes, os suspeitos tentaram esconder as ferramentas utilizadas no assalto.

Segundo comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, divulgado esta quinta-feira, os suspeitos, de 24 e 31 anos, foram intercetados no passado sábado, após alerta para o furto de um catalisador.

"Os polícias deslocaram-se ao local da ocorrência, onde prontamente verificaram uma viatura danificada na zona do chassis, mais precisamente com um corte no tubo que contém o catalisador", refere a PSP.

Ao percorrerem a rua onde ocorreu o furto, os agentes viram dois homens "com características semelhantes às que haviam sido transmitidas momentos antes por uma testemunha ocular, pelo que de imediato procederam à intercetação dos mesmos".

Um dos detidos escondeu debaixo de uma outra viatura um saco de plástico contendo uma máquina rebarbadora, um disco de rebarbadora e um alicate, ferramentas que foram utilizadas no furto.

De acordo com a Polícia, um dos suspeitos tinha já um "vasto histórico criminal relacionado com esta tipologia de crime". Ambos foram notificados para comparecer em tribunal.