Detidos em operação Stop após assaltarem armazém em Barcelos

A GNR deteve três homens, que tinham assaltado um armazém, em Barcelos, de onde furtaram metais não preciosos e baterias. Os suspeitos foram intercetados numa operação Stop e um deles conduzia sem carta.

Os três indivíduos, com idades entre os 17 e os 35 anos, foram intercetados por militares do Posto Territorial de Barcelos, este domingo, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária.

Os militares da Guarda apuraram que os suspeitos haviam furtado diverso material de um armazém, tendo apreendido diverso material furtado e ferramentas utilizadas para concretizar o furto.·

Na posse dos detidos estavam 15 baterias de alimentação de empilhador, vários fios de cobre revestido, uma lanterna, cinco chaves de fendas, dois alicates, uma torquês e dois pares de luvas.

Um dos suspeitos foi ainda detido por falta de habilitação ilegal para conduzir. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Barcelos.